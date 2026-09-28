Holandia buduje rządowy system na NixOS, by uniezależnić się od Microsoftu
Rząd Holandii tworzy DAWO, oparte na NixOS środowisko pracy dla urzędów: system, pakiet biurowy, chmurę i zarządzanie IT, bez firm z USA. Impulsem była sprawa prokuratora MTK, który po sankcjach USA miał stracić dostęp do usług Microsoftu. Osiem gmin już testuje system.real_scoria
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Komentarze (35)
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Cała UE powinna mieć dawno taki system. Gdyby przeznaczyli 20% kasy wydawaną na ekologię już dawno by stało.
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