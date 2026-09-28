"na przykład jeden punkt apteczny czynny raz w tygodniu, w niedzielę, w godzinach od 9.00 do 11.00."



I zapewne takie "apteki" potraciły zezwolenia. Cała reszta kombinatorów będzie się tuczyć w najlepsze, tym razem na czymś innym.

Kraj-karton.