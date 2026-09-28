Ponad 100 aptek bez zezwoleń. Wywoziły za granicę leki, których brakowało
Główny Inspektor Farmaceutyczny podał, że zezwolenia straciło od 100 do 110 aptek. Wywoziły za granicę głównie leki kardiologiczne, przeciwzakrzepowe i hormonalne, których brakowało pacjentom. Jedna z nich była otwarta dwie godziny w tygodniu, a obracała ogromnymi ilościami leków.real_scoria
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Komentarze (20)
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I zapewne takie "apteki" potraciły zezwolenia. Cała reszta kombinatorów będzie się tuczyć w najlepsze, tym razem na czymś innym.
Kraj-karton.
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A właściciele ukaranych firm mają 10 innych?
Kiedyś były afery mięsne i kary śmierci, teraz mamy "rzetelne dziennikarstwo"
Apap to nawet w markecie kupie, zakop ( ͡° ͜ʖ ͡°)