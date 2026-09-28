Po zwolnieniach w GSK teraz amerykańska firma Mars (centrum rozliczeniowe przy Starym Browarze) ogłosiła w firmie plan zamknięcia biura (ok. 100 osób) do końca 2027 roku. Dla kilku procent osób możliwa będzie relokacja do Warszawy. Pozostałe miejsca pracy przenoszą do Indii.