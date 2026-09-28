Kolejna globalna firma poinformowała o zwolnieniach w Poznaniu
Po zwolnieniach w GSK teraz amerykańska firma Mars (centrum rozliczeniowe przy Starym Browarze) ogłosiła w firmie plan zamknięcia biura (ok. 100 osób) do końca 2027 roku. Dla kilku procent osób możliwa będzie relokacja do Warszawy. Pozostałe miejsca pracy przenoszą do Indii.VoxClamantisInDeserto
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Komentarze (18)
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@Chris_Karczynski: niedługo ten dylemat z balansem im się rozwiąże, a wtedy płateczki śniegu, po próbach S, na xanaxie, przyjdą z podkulonym ogonem pikać produkty na kasach i rozładowywać palety w dyskontach, od 8 do 22 ( ͡° ͜ʖ ͡° )つ──☆*:・ﾟ