InPost zamierza karać 5000 zł za złe parkowanie.
InPost podniósł karę za parkowanie w niedozwolonym miejscu do 5 tys. zł - dotyczy to przede wszystkim kurierów obsługujących paczkomaty. To kwota, która może być szczególnie dotkliwa dla kierowcy.Kalamorka
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Komentarze (106)
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@elo345: Możesz zapłacić miliony monet, a jeśli zaparkowanie na chodniku pozwoli skrócić czas pracy, to jak mieć ciastko i zjeść ciastko. Resumując zwiększenie wynagrodzenia, nie spowoduje, że będą z czegoś rezygnować, co daje im realny profit.
Maksymalizacja zysków kolektywizacja strat.
@Morf: korpo sie pogodzi bez problemu kurier bedzie dymal wiecej za nizsza stawke bo maja kase od paczki.
skonczy sie zatrudnianiem niepismiennych zza granicy jak na uberze.
@ragnarok-asgartus: 99% kierowców nie zdaje sobie sprawy, że mogą legalnie zatrzymać się na jezdni. Uważają, że jak inny kierowca musi ich wyminąć to jest zbrodnia gorsza niż wymordowanie cywilów w Srebrenicy. Nawet jak są 3 pasy ruchu to i tak zacumują na chodniku.
@ragnarok-asgartus: Problem polega na tym, że oni nie są na etacie tylko na jakiejś gównoumowie bo Brzoska rucha ich na kasę, a państwo na podatkach. Znaczy optymalizuje.
Kurierzy żeby zarobić, muszą n---------ć milion paczek dziennie. Dobrze by było żeby w końcu inspekcja pracy wzięła się za te wszystkie firmy kurierskie i nakazała im zatrudnić kurierów u siebie.
Naprawdę. Najlepszym wejściem bylo zwyczajnie się nie odzywać.
Zasadniczo to pasażer rzadko kiedy odpowiada za źle parkowanie... ( ͡° ͜ʖ ͡°)
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@bossssob: ładnie się przyznałeś. To niech teraz miasto każdemu przedsiembiorcy zbuduje miejsce parkingowe dla jego samochodów bo przecież będzie miał tańsze usługi.
To niech pracownicy przestrzegaja prawa.
Tylko tyle i aż tyle
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