9 lat czekania na operację na cito. Skandaliczne kolejki w szpitalu w Poznaniu
Właśnie tyle trzeba czekać na operację na CITO w poznańskim szpitalu.Wiem_lepiej_i_wiecej
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Właśnie tyle trzeba czekać na operację na CITO w poznańskim szpitalu.Wiem_lepiej_i_wiecej
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Komentarze (24)
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@siedzacywilk: Gospodarka Przestrzenna, czyli wina deweloperów - serio
W Polsce trwa wielki exodus uchodźców ekonomicznych z upadającej Polski powiatowej. I tak w powiatach zamyka się szpitale, a w Poznaniu nie buduję nowych. Bo nie ma Gospodarki Przestrzennej. Bo gdyby była, to zakaz rozbudowy o nowe osiedla póki nie będzie odpowiedniej infrastruktury. Bo Poznań fizycznie ma za mało szpitali. I tu by 800+ lekarzy nie pomogło.