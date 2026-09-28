Tylko publiczna służba zdrowia, bo wiadomo że jak coś poważniejszego się stanie to prywatna przecież nie pomoże :) Widać 9% dochodu, u wielu osób tysiące złotych miesięcznie, to jeszcze za mało by otrzymywać przyzwoitą jakość opieki zdrowotnej, trzeba dosypywać więcej pieniędzy.