Holandia buduje własną alternatywę dla Windowsa i Microsoft 365
Holenderska administracja pracuje nad własnym, bardziej niezależnym środowiskiem komputerowym, które docelowo ma ograniczyć zależność od Windowsa, Microsoft 365 oraz zagranicznych usług chmurowych. Projekt nosi nazwę DAWO, a jego fundamentem będzie Linux, konkretnie NixOSochucki
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Komentarze (74)
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@Miszczu_wszystkiego: linux JEST amerykański, w sensie jądro. Linus Torvalds mieszka w USA większość życia, tam zarejestrowana jest Linux Foundation. I nawet blokują możliwość zgłaszania poprawek dla ludzi z krajów, na które USA nakładają sankcje
@real_scoria: Urzędnim nie będzie administrował tym systemem, tylko fachowiec.
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Widocznie się nie znają i ktoś im musi to wytknąć szczerze. XDDDDDDDDDDD