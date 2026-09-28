Ale fajnie duzo nowych nudesow zobacza. A ile pomyłek bedzie z blokada kont. Juz bez tego google potrafi z d--y za niewinne prywatne zdjecia blokowac konto bo tak im bot podpowiedzial ze prawdopodobny motyw a co dopiero jak masowo dostana do wsystskich plikow ktore ludzie sobie wysylaja