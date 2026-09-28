Unia Europejska prześwietli twoje komunikatory. Wyciekły dokumenty wewnętrzne
Na kilkanaście godzin przed negocjacjami wyciekły dokumenty Rady Ministrów, które ujawniają, że państwa członkowskie zamierzają przeforsować powszechny nadzór nad prywatną komunikacją, stosując nowy podstęp. Pod przykrywką planów przeszukania chcą stworzyć stałą podstawę prawną dla masowych skanów.jestemjakijestem1212
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 30
- Odpowiedz
Komentarze (30)
najlepsze
( ͡° ͜ʖ ͡°)
Treść została ukryta...
Robią tylko nie nasi :P Inwigilują nas amerykanie, ruscy i chińczycy. Unia została w tyle ale powoli nadrabia.
Treść została ukryta...
Treść została ukryta...