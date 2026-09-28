Jak w żadnym innym sporcie, rzesza znawców, którzy miesiąca nie przechodzili regularnie na pakernie, wylicza negatywne skutki dla zdrowia. Co ze zdrowiem bokserów? a wyczyn naszego rodaka, który przepłynął Bałtyk - zdrowe to było? Wymiotowanie z wysiłku po bieganiu na czas jest zdrowe? Sport sam w sobie na poziomie zawodowym nie ma nic wspólnego ze zdrowym stylem życia.