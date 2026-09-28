Piotr Wójtowicz z Rabki-Zdroju w ścisłym TOP 6 Mr. Olympia w Las Vegas!
Historyczny wyczyn polskiego kulturysty na najbardziej prestiżowej scenie globu. Piotr Wójtowicz (pochodzący z Rabki-Zdroju) zajął rewelacyjne 6. miejsce na Mr. Olympia w Las Vegas w kategorii Classic Physique. Jeszcze rok temu debiutował na 13. miejscu, a dziś zameldował się w ścisłym finale.zButaWjezdzam80
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Komentarze (53)
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Pedalskie wygibasy nasmarowanych goryli napakowanych chemią xD
Na siłowniach to powinien wisieć plakat z gołą babą i tyle na ten temat ( ͡° ͜ʖ ͡°)
@malin90: słyszałem opinię, że kulturystyka ma ze sportem tyle samo wspólnego, co wybory miss świata czy praca modelek. I tu i tu, głównym kryterium jest w zasadzie wygląd. Dlatego czemu takiej miski czy modelki nie określa się sportsmenką :)