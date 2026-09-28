RTX 5090 kosztuje 4000 zł więcej w Polsce niż w Niemczech - ta sama karta, inny
Śledzę ceny GPU codziennie w całej Europie. AMD szykuje kolejną podwyżkę na Q4. Ta sama karta, prawie 4000 zł różnicy między krajamiiluvdata
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 65
- Odpowiedz
Śledzę ceny GPU codziennie w całej Europie. AMD szykuje kolejną podwyżkę na Q4. Ta sama karta, prawie 4000 zł różnicy między krajamiiluvdata
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (65)
najlepsze
To wcale nie jest tak, że teraz wszystko jest p--------ą apką w kolejnym obesranym frameworku JSowym jak np. Discord żrący po 4GB pamięci, albo menu start w windowsach xD
Łaskawie może ci pozwolą wypożyczyć sprzęt w chmurze za odpowiednią opłatą.