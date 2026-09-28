Za sprawą afery z usunięciem napędu i pełną cyfryzacją gier miał być ogromny bojkot Sony i Playstation, a jak na razie mamy windowanie ceny. Ciekawe do listopada dobijemy 10 000 PLN ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Miał być bojkot PlayStation, a jest windowanie ceny: 7000 PLN i więcej
Za sprawą afery z usunięciem napędu i pełną cyfryzacją gier miał być ogromny bojkot Sony i Playstation, a jak na razie mamy windowanie ceny konsoli. Ciekawe do listopada dobijemy 10 000 PLNElementalX7
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 65
- Odpowiedz
Komentarze (65)
najlepsze
Gry stoją w zasadzie na poziomie konsoli.
Ale w sumie... przecież podobną rzecz widać jak np. wychodzi nowy iPhone.