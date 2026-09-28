To nie jest cena dla was to cena dla bogatych rodziców którzy nie siedzą w całym tym rynsztoku sony i nie mają pojęcia co sie tam odp.er ala. Taki rodzic kupi dziecku konsole nawet za 10 tys bo dziecko chce a ich na to stać. Bojkot sony nie obchodzi, bo ten bojot to tylko małe pierdnięcia.