hhahahahah - oprócz wynagorodzenia koszta - dobre auto w najem, paliwo, podróźe ''służbowe'' po dobrych hotelach, iphony, imacki itp itd. A ile kasy można wyprowadzić poprzez 'usługi'' firm trzecich założonych przez rodzinę/znajomych na rzecz fundacji - to tylko wyobraźnie cię ogranicza

Te wszystkie zbiórki w 90% to scam już nie raz opisywałem jak to działa nie chce mi się wiecej