Zbadali finanse znanej fundacji. Tyle poszło na wynagrodzenie prezesa
Finanse fundacji Cancer Fighters i należącej do niej spółki Boxing Challenge znalazły się pod lupą "Rzeczpospolitej". Jak pisze gazeta, "większość wydatków spółki organizującej gale bokserskie pod auspicjami Cancer Fighters to wynagrodzenie jej prezesa". Z ustaleń "Rzeczpospolitej" wynika, że z 355,airaG
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Komentarze (44)
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Tutaj ciekawa sprawa morderstw w Austrii, tam tez zaufali celebrytom i "autorytetom" trochę też #dykta
https://www.youtube.com/watch?v=xV187kTGeNE
skromnie, że tak powiem. Jedna pensja lekarza a tu prezes się męczy cały rok
Te wszystkie zbiórki w 90% to scam już nie raz opisywałem jak to działa nie chce mi się wiecej