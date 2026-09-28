3,31 zł za litr benzyny trafia do państwa. To 42 proc. ceny
Benzyna Pb95 kosztuje w Polsce średnio 7,97 zł za litr. Z tej kwoty około 3,31 zł stanowią podatki i opłaty publiczne, które stanowią blisko 42 proc. ceny benzyny, wobec niemal 47 proc. średnio w Unii Europejskiej. Największy udział podatków w cenie benzyny ma Malta - ponad 56 proc.Skarbiec_Biz
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Komentarze (38)
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@widmo82: Nie pamiętam w którym państwie (Słowacja?) zrobiono tak że dana preferencyjna obniżka była tylko dla samochodów zarejestrowanych w tym państwie. I po problemie, ale trzeba chcieć.
I szczerze to g... mnie obchodzi że helmut u nas też zatankuje w pasie nadgranicznym. W skali Polski to nieważne
@Polinik: No nie - z czegoś trzeba utrzymać budowę dróg i ich konserwację. Posiadacze samochodów spalinowych łożą na to w dużej mierze w opłatach paliwowych. Posiadacze elektryków jak na razie można powiedzieć, że pasożytują w pewnym stopniu na innych uczestnikach ruchu drogowego ¯\(ツ)/¯
@Polinik: Już obecnie jest patologia że bogaci właściciele elektryków nie płacą podatku drogowego. Płacą spaliniarze
W sensie do USA? Bo tutaj na Wykopie piszą, że wysokie ceny paliw to wina Trumpa.