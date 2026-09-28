Tak na marginesie tej informacji: jeśli samochody elektryczne zaczną naprawdę zauważalnie wypierać samochody spalinowe z rynku, przez co spadnie sprzedaż paliw -- to myślicie, że rządy tak łatwo odpuszczą takie dochody budżetowe i nie będą chciały tego w jakiś sposób przenieść na pojazdy elektryczne? Na przykład opodatkowując przebieg pojazdów -- najprostsze do wdrożenia, najtrudniejsze do ominięcia.