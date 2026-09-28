Fundacja od zbiórki Łatwoganga pod lupą. "Rz": większość kosztów to prezes
Z 355,1 tys. zł kosztów spółki organizującej gale boksu dla fundacji Cancer Fighters ponad 218 tys. zł poszło w 2025 r. na pensję prezesa. Jak ustaliła Rzeczpospolita, ten sam człowiek jest dyrektorem fundacji i szefem obsługującej ją agencji PR.Poludnik20
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Komentarze (20)
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Przez te wszystkie freakfighty tak mi obrzydzili te gale, że nawet tych typowo prawdziwych sportowych nie oglądam.
O co chodzi? O to ta afera czy co?
W Tomaszowie przed Lidlami stoją jakieś dzieci, wieczorem przyjeżdża jakiś.knur SUVem i zabiera im te puszki. W sklepikach nie idzie.to pod rasowe sklepy wysyłają cudze dzieci których rodziców ubezwłasnowolnili, na żebranje. To nie są Romowie, to polni biali Polacy. Obrzydliwe.