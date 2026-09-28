Ja nie w temacie, ale co fundacja mająca zbierać pieniądze dla dzieci z rakiem ma wspólnego z boksem? Dlaczego jeśli gdzieś w tle pojawiają się sztuki walki to zawsze coś jest "nie tak".



Przez te wszystkie freakfighty tak mi obrzydzili te gale, że nawet tych typowo prawdziwych sportowych nie oglądam.