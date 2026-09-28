hmm gdyby tylko policja poszła śladem pieniędzy jak zapłacono za te polisy, bo póki co cryptowalutami się jeszcze nie da....

jeśli zapłacone gotówką to jakiś agent ubezpieczeń może być odpytany, a jak elektronicznie to zdecydowanie łatwiej namierzyć jak pieniądze trafiły do firmy ubezpieczeniowej... - bo chyba były prawdziwe?