Ktoś zawarł polisy OC na ich dane. Samochodów nigdy nie widzieli.
Na nazwiska mieszkańców jednego z bloków w Wilanowie, ktoś zawarł dziesiątki polis OC dotyczących pojazdów, których nigdy nie posiadali. Teraz dostają wezwania do zapłaty z tytułu nieopłaconych składekseverh
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Komentarze (45)
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jeśli zapłacone gotówką to jakiś agent ubezpieczeń może być odpytany, a jak elektronicznie to zdecydowanie łatwiej namierzyć jak pieniądze trafiły do firmy ubezpieczeniowej... - bo chyba były prawdziwe?
@isiaczek: a kto mowi ze to byly oplacone polisy ?
Kto ma takie dane osobowe/dostęp do bazy? Zgadnijcie.
@powsinogaszszlaja: zdobycie prawidlowego peselu to wbrew pozorom nie jest trudne
Bo niektórzy tutaj na wypoku twierdzili, że nic
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Kiedyś był jeszcze przekręt jak ludzie (zwłaszcza młodzi), ubezpieczając swoje własne samochody podawali wymyślone dane starszej kobiety mieszkającej gdzieś pod Rzeszowem żeby mieć najtańszą możliwą kalkulację OC, byle tylko numer rejestracyjny i VIN się zgadzał.
Samych danych nikt nie sprawdzał, a liczył się kod pocztowy miejsca zamieszkania.