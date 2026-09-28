Obligacje skarbowe będzie można kupić bez konta w PKOBP, wystarczy mObywatel
Do tej pory, żeby kupić obligacje skarbowe w aplikacji PKO Banku Polskiego, trzeba było mieć konto w banku. Teraz nowi klienci przejdą cały proces zdalnie, od wyboru obligacji po złożenie zlecenia zakupu. Potrzebują do tego tylko smartfona i aplikacji mObywatel.Miantonomo
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Komentarze (55)
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@mbn-pl: ale posiadasz specjalny rachunek rejestrowy przypisany do obsługi obligacji
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