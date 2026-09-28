pamietam jak pare lat temu chcialem w nich zainwestowac bo w sumie dobre gry robili myslalem ze to bedzie nowy cd projekt, ten cronos troche zawiódł poziomami trudnosci (a tak dokladnie to bledem projektowym gdzie mozna isc dalej bez kluczowej broni, taki sam blad jak w Scorn) ale ogolnie mozna im to wybaczyc