7,2 mln straty. Polski producent gier rozczarował (Bloober Team)
Krakowski Bloober Team wpadł pod kreskę, notując w pierwszym półroczu 2026 r. aż 7,2 mln PLN straty netto wobec niemal 9,5 mln PLN zysku rok wcześniej. Choć przychody podskoczyły o niemal 15%, giełdowi eksperci kręcą nosami na słabnący backkatalog oraz rosnący dług. Spółka uspokaja rynek i zapowiadaFXMAG
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Komentarze (25)
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czy jakoś tak to było xD
Firma notuje że zarobiła chujwilion cebuilionów.
Inwestorzy spuszczają akcje w kiblu, bo myśleli że zarobi k-------n cebulionów.
( ͡° ͜ʖ ͡°)