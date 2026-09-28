Minister już wie. Pelet jest drogi, bo "za bardzo grzejecie w domach!"
Ha!! Czego nie rozumiecie- macie za ciepło w domu.jatylkopatrze2
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Ha!! Czego nie rozumiecie- macie za ciepło w domu.jatylkopatrze2
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Komentarze (84)
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Sprzedajemy drewno do Chin bez obróbki chyba jako jedyny kraj w Europie to skąd brać surowiec na pellet?
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A jeszcze nawet nie rozpoczęli okresu grzewczego... ¯\(ツ)/¯
@brak_sumienia: idealna
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Niech minister najpierw zdefiniuje od jakiej temperatury zaczyna byc "ciepło".
Dla jednego to będzie 20⁰C, dla drugiego 26⁰C.
Te miernoty są oderwane od rzeczywistości.
Podbicie temperatury z 20⁰ do 22⁰ wymaga pobrania dużo energii ale to na pewno nie jest powodem drogich paliw.
Patrząc po komentarzach, widzę że połowa wykopków ze swoją wiedzą byłaby lepszymi ministrami niż ta spasiona świnia
Tylko później taki tłuk idzie udzielać wywiadu i p------i głupoty