Pomijając źródło artykułu xD

Niech minister najpierw zdefiniuje od jakiej temperatury zaczyna byc "ciepło".

Dla jednego to będzie 20⁰C, dla drugiego 26⁰C.

Te miernoty są oderwane od rzeczywistości.

Podbicie temperatury z 20⁰ do 22⁰ wymaga pobrania dużo energii ale to na pewno nie jest powodem drogich paliw.

Patrząc po komentarzach, widzę że połowa wykopków ze swoją wiedzą byłaby lepszymi ministrami niż ta spasiona świnia