Pracownicy tracą etaty, lekarze zarabiają miliony. Szpital tnie koszty
Szpital Czerniakowski potwierdza redukcję zatrudnienia opiekunów medycznych. Roczny efekt finansowy zmian ma wynieść około 5,8 mln zł, a część obowiązków zwalnianych pracowników przejmą pielęgniarki.Kolekcjoner_dusz
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Komentarze (13)
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Oooo super będzie można zatrudnić jednego, a przy odrobinie szczęścia nawet dwóch lekarzy... ( ͡° ͜ʖ ͡°)
@konkarne: na 1/4 etatu, za te grosze to może co najwyżej być zdalnie.
@fittrenerka: Na nowe Porsche co drugi miesiąc... bo w nieparzyste kupują mieszkanie. ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Znając życie, to wszystkie.
xD