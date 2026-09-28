Jeszcze droższe zakupy z chińskich platform e-commerce? UE chce kolejnych 2 euro
Przesyłki towarów o niskiej wartości z Chin do Unii Europejskiej spadły w sierpniu 2026 roku o 65% rok do roku. Cło w wysokości €3, wprowadzone 1 lipca.Teraz jest proponowana nowa opłata manipulacyjna w wysokości €2, To podniesie łączną cenę każdej paczki z Chin o 5 euro.rychu-nalepa
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Komentarze (78)
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po roku od 2.
po 3 latach od 1.
¯\(ツ)/¯
a tu się mylisz, "lewica" chciała od razu na grubo jechać z katastrem od 1 chałupy, ale za to zrobić zwolnienia dla spekulantów
@krol_europy: zapomniales, ze mial dotyczyc tylko osob fizycznych, a firm i korpo juz nie
albo ten tymczasowy 23% na 3 lata co jest juz dekade z nami
To już chlop pańszczyźniany mial mniej obowiązków
Trzeba dorzucić 20euro, wtedy produkcja wróci do Europy i nie trzeba będzie sprowadzać majtek z drugiego końca świata.
Ludzie w końcu nauczą się chodzić bez majtek i jednych spodniach przez cały rok, a UE będzie mogła pochwalić się kolejnym krokiem ku neutralności klimatycznej
@voot: Tylko wtedy muszą płacić VAT i cło przy wjeździe do UE.
A jak tego nie robią można zgłosić. I masz też gwarancję w ramach UE.
Ja zgłosiłem do US firmę co mi VAT 0% wystawiła i z kontenera wysłała w UE. Zamknęli w miesiąc.
Raz wprowadzony nowy podateczek/oplatka/daninka bedzie tylko rosla