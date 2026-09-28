Oczywiście jakiś pies skacze z gęba na innego psa na smyczy, ale wykopki już wydały wyrok jak to OP robi aferę o nic, bo prosi typa, żeby trzymał swoje psy na smyczy skoro są tak jebnięte, że się rzucają XDD



Swoją drogą, co to za rasa tego łaciatego? (ʘ‿ʘ)