Spokojny słoneczny poranny spacer z psem.
Przechodzę wśród łąk, wokół zabudowa jednorodzinna. W pewnym momencie zabiega mnie od tyłu nieznany mi pies. Nie wygląda na nastawionego pozytywnie. Zastanawiam się co zrobić w takiej sytuacji, ponieważ szybko może dojść do eskalacji. Wyciągam telefon aby mieć dowód w razie draki. Reszta to już historia:
Psiarze to stan umysłu
Spokojny słoneczny poranny spacer z psem.Przechodzę wśród łąk, wokół zabudowa jednorodzinna. W pewnym momencie zabiega mnie od tyłu nieznany mi pies. Nie wygląda na nastawionego pozytywnie. Zastanawiam się co zrobić w takiej sytuacji, ponieważ szybko może dojść do eskalacji. Wyciągam telefon aby miekarol023
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Komentarze (31)
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Komentarz usunięty przez autora
@Zylet: Psa się pryska gazem jak się czuje zagrożony? W sumie może być, nie zaszkodzi.
Swoją drogą, co to za rasa tego łaciatego? (ʘ‿ʘ)