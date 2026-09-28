Polska chce wydobywać ropę na Bałtyku. Niemcy próbują zablokować inwestycję
Niemieckie organizacje ekologiczne zebrały ponad 89 tys. podpisów przeciw wydobyciu ropy i gazu w ramach polskiego projektu Wolin East 6 km od Świnoujścia. Plan zakłada stworzenie sztucznej wyspy, do 30 odwiertów i możliwość pozyskania maksymalnie około 8100 ton ropy dziennie.Skarbiec_Biz
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Komentarze (53)
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@EmDeCe: na jedno wychodzi, tacy z nich przyjaciele¯\(ツ)/¯
Ile tych organizacji ma kacapskie finansowanie? A jak my zbierzemy 1.000.000 podpisów przeciw rusko-niemieckiej rurze na Bałtyku, to jej nie bedzie?
@DuchZoliborza: Nie musiałeś zbierać podpisów - już jej nie ma :D
@fervi: dwie były
Bo nie wiem czy tytuł za nieprawdę zakopywać.
@Skarbiec_Biz?