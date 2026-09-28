Miasta dostały autobusy wodorowe prawie za darmo. Paliwo kosztuje je fortunę
Program Zielony Transport Publiczny pokrył do 100 proc. ceny autobusów wodorowych. Teraz Chełm, Poznań, Kraków i Konin płacą za wodór od 46 do 71 zł za kilogram, czyli ok. 500 zł na 100 km, dwa razy więcej niż za diesla. Wrocław i Gdańsk stawiają już na elektryki.real_scoria
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Komentarze (59)
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P.S. A gdy były normalne ceny ropy, to diesel byłby 3x tańszy w eksploatacji.
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https://www.cire.pl/pliki/2/mag_wodoru770087150.pdf
Jeżeli wytwarzamy na zielono z energii elektrycznej to mamy 50% strat.
@svenHan: To chyba tak średnio biorąc pod uwagę sprawność elektrolizy i to, że nie ma pojemnika zdolnego utrzymać wodór na zawsze.
to żadne różnica czy miasto czy państwo kupi komuś te pieniądze trzeba najpierw zebrać
A tu podwujnie