Ale co w tym dziwnego? Kupili środek transportu, który jest konkurencyjny jedynie dzięki dotacji na jego zakup. Taki autobus kupli w cenie połowy autobusu z silnikiem diesla, gdy normalnie kosztuje on niemal 4x tyle. Szczegół z tymi kosztami eksploatacji, prawda? No nie podumali, chyba działali w myśl zasady, że za (pół)darmo to i ocet słodki :)

P.S. A gdy były normalne ceny ropy, to diesel byłby 3x tańszy w eksploatacji.