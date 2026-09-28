Za chwilę pracownik Lidla będzie mieszkał nad Lidlem, kupował jedzenie w Lidlu za punkty w aplikacji Lidl Plus i płacił czynsz bezpośrednio sieciówce, tworząc idealny, zamknięty obieg pieniądza. Marzenie kapitalisty. Jeszcze tylko wlasne wojsko i prawo i będzie dobra alternatywa dla zabawy w flagi i kraje