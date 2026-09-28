Lidl bierze się za budowę mieszkań. Powstaje już pierwsze 15 lokali
Na jednej z najbardziej ekskluzywnych niemieckich wysp odpowiedź na kryzys mieszkaniowy znajduje LIDL! W Tinnum na Sylcie z projektem Nii Kiarwai rusza znany nam wszystkim z codziennych zakupów - Lidl. W planach jest połączenie sklepu, mieszkań i lokalnych usług w jednym miejscu. Nad nowym marketeFXMAG
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 28
- Odpowiedz
Komentarze (28)
najlepsze
Pracujecie u nich, kupujecie u nich, teraz będziecie mieszkać u nich, ciekawe jaki następny krok?
Czyli to co u nas robili w PRL-u. A teraz się nazywa miastem 15-minutowym.
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rze%C5%BA_Woli