Tak dbają o dane pacjentów. 20 tysięcy osób ucierpi na ataku hakerów na Enel-Med
Cyfrowy front nie oszczędza nikogo, a sektor zdrowia stał się dla cyberprzestępców łupem cenniejszym niż złoto. Do sieci trafiły niepokojące wieści o włamaniu do systemów Centrum Medycznego Enel-Med, w wyniku którego naruszono poufność wrażliwych informacji.FXMAG
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Komentarze (20)
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Bo jest. Numer karty czy e-mail zmienisz, ale historii przewlekłych chorób czy genetycznych dolegliwości już NIE. Te dane są po prostu trwalsze i dlatego takie cenne.
Miłego dnia życzę
Miłego dnia
Miłego dnia Ci życzę i ja się znikam bo termin to najgorszy szef..