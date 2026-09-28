Oczywiście może to być spiskowa teoria ale... Przy tym poziomie pazerności i nieuczciwości lekarzyn, oraz wartości naszych danych medycznych, nie mam wcale pewności, że ten wyciek, to nie było świadome ich działanie, a wszystko co się teraz dzieje to zasłona dymna. Proszę Wykopki znaleźć błąd w moim toku rozumowania.

Miłego dnia życzę