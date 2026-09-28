Indyjskie uniwersytety wrzucają wybranych pracodawców IT na czarną listę
Firmy te obiecywały zatrudnienie dla absolwentów a później go nie zrealizowały. Wśród podpadziochów Oracle. Przez 2 lata mają zakaz rekrutacji na indyjskich uniwersytetach. To są te szczegóły które robią z Indii potęgę w IT.armin-van-kutonger
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Komentarze (44)
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Jakości tej pracy komentował nie będę.
@Fernis: bo dostaje z powrotem pod stołem % od dochodu pracownika za załatwienie roboty
O kurła panie. Niezła rzeźnia tam jest. Jakbym nasze #programowanie czytał.
@jackel-mikeson:
Tylko ze obserwując rynek to właśnie ich zastępuje AI. Rosną stanowiska seniorskie, ale tam się hindusów nie zatrudnia (nie licząc perełek oczywiście, ale ich to i ściągną do USA).
Nic nowego, zawsze się zabijali o zachodnią ofertę.
Nawet Collegium Tumanum działa dalej pod zmienioną nazwą
https://pl.wikipedia.org/wiki/Uczelnia_Biznesu_i_Nauk_Stosowanych_%E2%80%9EVarsovia%E2%80%9D
@Piootreek: jakby wywalić te całe woke że pana hindusa nie wolno krytykować bo rasizm to coś by się tam wybrało, bo może 1 na 10 jest sensowny (później się okazuje że to jest akurat ten który się wychował w Europie)