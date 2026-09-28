No i co z tego, że sobie wrzucają na jakąś czarną listę, jak tam też jest słabo ze znalezieniem roboty i ludzie się zabijają o cokolwiek podobnie jak u nas. To, że Hindusi są tani, nie zmienia faktu, że tam też naprodukowano klepaczy na potęgę, i oni nie mają co ze samą zrobić. Wystarczy wejść na r/developersIndia i zobaczyć tytuły wątków.