Ja mam beke jak ci psiarze walczą ze sobą.. ostatnio po parku skaryszewskim gruba fioletowe włosy była ciągnięta po ziemi na smyczy przez jej walczącego z innym psa. Widok przekomiczny.

Biuedne te panie z mniejszymi psami kontra karyny i sebiksy budujący swoja pozycję na ulicy za pomoca psiego mordercy :)