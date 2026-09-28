Koszmar w poznańskim gabinecie weterynaryjnym. Agresywny amstaff zagryzł szpica
Tragedia rozegrała się w czwartek na poznańskim Nowym Mieście.sokollloman
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Tragedia rozegrała się w czwartek na poznańskim Nowym Mieście.sokollloman
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@Yelonek:
A te 'czynności' przypadkiem nie polegają na zamknięciu sprawy bo 'sprawcy nie wykryto'?
Bo bazując na 100% wszystkich spraw z psiarzami nie wierzę że doprowadzą one (te czynności) do ukarania właścicieli i uśpienia psiecka.
Psiarze to porazka, nawet go__a nie rusza z chodnika znaki pato
Bo głównie np. Amstaffy biorą debile którzy pozwolenia na żadnego psa mieć k---a mać nie powinni mieć.
@Pawel993:
Ciekawe czemu i czym go pimpek sprowokował?
Jak doprowadził tego amstaffa do stanu w którym atak był ostatecznością? Atak, który był tak naprawdę krzykiem o pomoc, empatię i zauważenie problemu przez swoich bliskich...
Biuedne te panie z mniejszymi psami kontra karyny i sebiksy budujący swoja pozycję na ulicy za pomoca psiego mordercy :)