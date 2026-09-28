Tusk rzuca kłody pod nogi NBP. Zablokował nominacje Glapińskiego i ryzykuje para
Praca Narodowego Banku Polskiego wkrótce może zostać sparaliżowana. Wszystko przez decyzję premiera Donalda Tuska, który nie chce się zgodzić na nominację do zarządu banku centralnego przedstawionej przez prezesa instytucji Adama Glapińskiego. To czysta polityka ze strony szefa rządu? Lider KoalicjiFXMAG
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Komentarze (89)
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Lepiej niech się między sobą napietdalają, niż mieli by nas n---------ć :)
Wydaję mi się, że powoli z jednej i z drugiej strony wchodzimy w tryb wyborczy i zaczyna się teatrzyk.
...
Teraz dopiero jest szansa, ale to nie dlatego że Glapa robi źle dla rządu, tylko INFLACJA za wrzesień to 4% ...
Jak by obniżył stopy do 1% to byś znowu miał inflację 10-15%.
Bo dogadywać się z nimi nie da.
@drMuras: Glapa zawsze może wesprzeć budżet, tak jak to robił za poprzedniego rządu. Jakaś szarża na rynku złotego albo coś.
@motvik: Sprawdź sobie klaunie co to znaczy. Może zrozumiesz, że nawet jak próbujesz obrazić Prezydenta, to tylko go propsujesz. Nawet w tym aspekcie was ograł miernoty intelektualne.
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