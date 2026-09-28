Zarobki urzędników rosną. Średnia to 12 tys., na wyższych stanowiskach - 24 tys.
Przeciętne wynagrodzenie w służbie cywilnej wyniosło w 2025 roku 12 347 zł brutto miesięcznie i wzrosło nominalnie o 8,9 proc. Na wyższych stanowiskach średnia sięgnęła 24 629 zł, a w ministerstwach i KPRM w tej grupie przekraczała 29 tys. zł. Łącznie na wynagrodzenia wydano 18,25 mld zł.Skarbiec_Biz
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Komentarze (28)
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Jaki procent tych naczelników i dyrektorów jest? Żeby zawyżyć do 12k gdzie reszta by mniej niż 7k zarabiała musiałoby ich być 20%. A nie jest, to jest około 2% pracowników.
Więc p---------e.
To jest korpus wykształconych urzędników podległych premierowi. Dostać tam robotę jest ciężko.
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W tradycyjnych urzędach w miastach poniżej 200k medianę obstawiam na 7500 zł brutto.
Na stronie którą podałeś jest też [lista] wszystkich urzędów obejmujących korpus służby cywilnej. To głównie Policja, PSP, Inspektoraty Nadzoru Budowlanego, Urzędy Morskie, RDOŚ, ITD i kilka mniejszych instytucji.
Nie wchodzi w to pani Grażynka z okienka w ZUSie, fiskusie czy urzędzie miasta.
Przykładowo jeśli 80% urzędników mniej zarabiających ma średnio 7k brutto, a 20% najwięcej zarabiających 32k, to średnio mają po te 12k.