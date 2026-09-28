3 skalne miasta w Czechach: Adršpach, Hruboskalsko i Kokořínsko
Każde z nich jest unikalne. Adršpach leży najbliżej granicy i jest najpopularniejsze. Ciekawostką jest tutaj rejs łodzią. Hruboskalsko w Czeskim Raju to 8km pętla łącząca dwa średniowieczne zamki. Kokořínsko zaś zaskakuje wyrytymi w skałach rzeźbami: Czarcimi Głowami czy zdobnymi portykamilukasz-piernikarczyk
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