Pół roku od zbiórki Łatwoganga. Co kryje fundacja Cancer Fighter
Większość wydatków spółki organizującej gale bokserskie pod auspicjami Cancer Fighters to wynagrodzenie jej prezesa, a nie koszty organizacji imprez. Prezes Boxing Challenge jest też dyrektorem zarządzającym fundacji i właścicielem agencji PR, która obsługuje Cancer Fighters.Berserker1910
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Komentarze (95)
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Medialnie zawsze taka zbiórka wygra, bo "chore dzieci" i nie masz na to żadnego argumentu, a hieny żerują
Nie wiem jaki teraz jest statu, ale fundacja może praktycznie wydać pieniądze na dowolny cel.
Ale % z odesekt i pensje trzeba wpłacić ;)