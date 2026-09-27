Demons Souls z PS5 odpalone na PC w 50fps
Prace emulacją gier z PS5 postępują bardzo szybko, jeszcze tydzień temu Demon Souls działało w 7fps, dziś jest to już 50fps!PaprykarzWroclawski
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Prace emulacją gier z PS5 postępują bardzo szybko, jeszcze tydzień temu Demon Souls działało w 7fps, dziś jest to już 50fps!PaprykarzWroclawski
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Komentarze (36)
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PCGamer: PCSX4 a fake PS4 emulator
PCXS4 IS actually a fake, and a big malware
PCSX4 "emulator" scam
@shadow_82: nie, to ty rozsiewasz klamstwa, zalosny wykopku. skad ci sie wzielo to pcsx4? przeciez @PaprykarzWroclawski zalinkowal shadps4 ktory jest legitnym emulatorem ps4
Devices with Android 10 or newer, minimum 4GB RAM, Snapdragon 845 or equivalent processor.
@mvp84: Gdzie tak jest napisane?
@Badmojo: daj linka
To był remake i nawet ps5 miało 2 tryby 60 i 30fps. W sumie ciekawe w którym trybie ta karta ma 50fpsow. Do tego jest napisane, że taki wynik występuje tylko w wybranych lokacjach.