"Pędził hulajnogą ponad 100 km/h. Wjechał na S8 w Warszawie"
"Ponad 100 km/h na hulajnodze elektrycznej i trasa S8 w Warszawie. Do niebezpiecznej sytuacji doszło w rejonie al. Prymasa Tysiąclecia. Taki szokujący filmik pojawił się w internecie. Ekspert Łukasz Zboralski wskazuje, że problem jest szerszy, a policyjne statystyki pokazują wzrost liczby wypadków"paramedix
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Komentarze (32)
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@Sierzant_Stuleja: za Brauna się wzięli albo przynajmniej udają, że to robią
Na szczęście UE pracuje nad jednolitymi przepisami i na bank wywalą hulajnogi z chodników na ulicę
@ArnoldZboczek: I co to zmieni? Przecież tacy co kupują mocniejsze czy przerobione raczej się tym przejmować nie będą.