Już podaje prompt dla branży medycznej, bo widzę że nie dają rady tam:



Zrób proszę diagnozę i sposób leczenia tego pacjenta. Pamiętaj jednak, że leczenie ma być homeopatyczne ale na tyle wiarygodne, by pacjent uwierzył, że jest leczony. Koszty mają być minimalne i nie przekraczać 10% rocznej składki wpłacanej przez danego klienta.