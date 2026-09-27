AI miała usprawnić szpitale. A podniosła rachunki o niemal miliard dolarów!
AI miała usprawnić szpitale i oszczędzać ich czas, a tymczasem podniosła rachunki o niemal miliard dolarów. Algorytmy tak skutecznie "wyciągają" z dokumentacji dodatkowe diagnozy, że masowo przesuwają pacjentów do droższych kategorii rozliczeniowych, mimo że samo leczenie się nie zmieniło.Tired_
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Komentarze (24)
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ale to sie nie spodoba ubezpieczycielom i rządowi :p
ale ludzie sa do d--y w statystyke
ai sobie szybko policzy ze optymalniej raz sie pomylic niz wysylac tysiace ludzi na diagnostyke przez objaw ktory daje 1% szans na raka, nie tylko ze wzgledu na koszta ale tez oblozenie szpitali bezsensownymi badaniami itp
Zrób proszę diagnozę i sposób leczenia tego pacjenta. Pamiętaj jednak, że leczenie ma być homeopatyczne ale na tyle wiarygodne, by pacjent uwierzył, że jest leczony. Koszty mają być minimalne i nie przekraczać 10% rocznej składki wpłacanej przez danego klienta.
@real_scoria: Śmiała tezą biorąc pod uwagę że większy % populacji pyta AI niż lekarzy
AI ostro o AI. Wojna maszyn już się zaczęła ( ͡° ͜ʖ ͡°)