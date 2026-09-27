Pędził na hulajnodze ponad 100km/h
hulajnogą ponad 100km/h. Droga trzypasmowa to szybkiego ruchu.starnak
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hulajnogą ponad 100km/h. Droga trzypasmowa to szybkiego ruchu.starnak
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Komentarze (25)
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Hulajnoga jest wręcz okropna pod względem jakiegokolwiek ratowania się w przypadku dziury, nierówności, stracenia równowagi, losowego zdarzenia na drodze.
Jest niesterowna, mało zwrotna i przez niewielkie koła, podatna na każdy uskok.
Jestem
https://teverun.com/product/fighter-supreme-7260r/