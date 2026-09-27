Gdy napatrzyłem się w szpitalu na przyjaciela z pogruchotaną w kilku miejscach ręką i drutami stabilizatora w ramieniu, mocno dało mi to do myślenia. Jechał motocyklem raptem 40 km/h, a tak poważne obrażenia wynikały po prostu z siły uderzenia o asfalt, mimo, że jechał w pełnym kombinezonie. Od tamtej pory sam jeżdżę rzadziej, a każde skrzyżowanie i wyjazd z posesji traktuję z ogromną nieufnością. Wcześniej też uważałem na drodze, ale widok skutków Pokaż całość