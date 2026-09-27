Mężczyzna bił konia pięścią w głowę i kopał w przyrodzenie [WIDEO]
Patus znęca się nad końmi w Kuńkowcach pod Przemyślemrail_man
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Patus znęca się nad końmi w Kuńkowcach pod Przemyślemrail_man
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Komentarze (29)
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Tego samego dnia na Służewcu odbywa się tzw. Wielka Warszawska. Biegające ku uciesze wielkomiejskiej gawiedzi konie w celu podrasowania osiągów mają przywiązane do żuchw języki, co jest praktyką zabronią i uważaną za formę znęcania się nad zwierzętami - ok fajnie.
@andrzej_andrzejowicz: Żeby być precyzyjnym to nie to samo co będąc precyzyjnym.