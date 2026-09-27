Jakiś patus na zadupiu bije konia - przykra sprawa.

Tego samego dnia na Służewcu odbywa się tzw. Wielka Warszawska. Biegające ku uciesze wielkomiejskiej gawiedzi konie w celu podrasowania osiągów mają przywiązane do żuchw języki, co jest praktyką zabronią i uważaną za formę znęcania się nad zwierzętami - ok fajnie.