Podwójny g---t na 17-latce na plaży w Ceucie
Hiszpańska policja zatrzymała dwóch mężczyzn podejrzanych o zgwałcenie 17-letniej migrantki w Ceucie. Do ataku miało dojść na plaży El Trampolín, gdzie po masowym napływie migrantów wciąż funkcjonują prowizoryczne obozowiska.ArnoldZboczek
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Komentarze (34)
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Edit: sam sobie odpowiedziałem.
https://pl.wikipedia.org/wiki/Arabski_podb%C3%B3j_Hiszpanii
Arabowie nie mają nic wspólnego z Wizygotami, poza tym że im naklepali na początku.
Ale najpierw nawrzeszczą się o groomingu małolat, bo ich piecze, że ich, starych bab, nie gwałco. Zamiast "meetoo" będzie "whynotme?"