Ile informacji o sobie oddajesz nie wiedząc o tym?
Pięć tysięcy czterysta firm. Tyle ukrytych trackerów naliczył Geoffrey Fowler z Washington Post, gdy w 2019 podpiął do swojego iPhona soft pokazujący, dokąd telefon wysyła dane. I to tylko w ciągu jednego tygodnia.framugabezdrzwi
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Komentarze (20)
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Nie wspomnę już nic o google, bo to może być lektura na kilkanaście wieczorów z lekturą :)
To co dostaniesz w UE to jedno, a to co jest na serwerach w USA to inna para kaloszy.
Tak czy inaczej, to dość niepokojące...
@polyghost: Jak sobie wyłączysz uprawnienia do zapisywania i śledzenia to różnica jest taka... że nie pokażą się w statystykach dostępnych dla Ciebie :-)
@RM_PL: Ale taguj #analfabetyzm
Ze mna na Signalu pisza ale miedzy soba juz nie ;)
@KRogala2512: najlepsze jest używanie tego dziurawego whatsupa, którym połowa malwaru wchodzi xD
co więcej, operator mógł wysyłac i uruchamiać programy do wykonania na telefeonie, bez wiedzy i zgody użytkownika
Treść została ukryta...
@noHuman: byłoby
@tomilipin: A to znaczy coś innego niż "było by"? może jakaś ilustracja.mnemotechnika? bo dla mnie to jedenchuj