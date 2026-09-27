Ledwo kupiłem pierwszy w życiu telewizor (ostatni jaki miałem to był 14 calowy Gold Star, na którym odpalałem Amigę), bardzo długo go wybierałem, nie mogłem się zdecydować. Padło w końcu na LG i masz, szpieguje. Muszę sprawdzić, gdzie ma zamontowany mikrofon, to każdy bąk będzie puszczany Koreańczykowi prosto w ucho.