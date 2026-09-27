LG Szpieguje Własnych Klientów i Na Tym Zarabia
Telewizor LG może rozpoznawać, co oglądasz, również gdy obraz pochodzi z innych urządzeń podłączonych przez HDMI. Jak LG zamieniło to w biznes reklamowy?LordDarthVader
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Telewizor LG może rozpoznawać, co oglądasz, również gdy obraz pochodzi z innych urządzeń podłączonych przez HDMI. Jak LG zamieniło to w biznes reklamowy?LordDarthVader
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