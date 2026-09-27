Niesamowity heroizm. W momencie gdy na oczach wszystkich ludzi, syjoniści mordują cywilów w naprawdę bestialski sposób, znajduje się człowiek, który zaczyna tego bronić.



Jakoś nie wyobrażam sobie, żeby pod koniec wojny, kolega mojego dziadka w towarzystwie powiedział "Oj daj spokój. Te wszystkie morderstwa to jedna wielka bujda. SS są ok."



Trudno sobie teraz chyba strzelić bardziej w stopę.