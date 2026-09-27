"Zachowujesz się obrzydliwie". Reżyser reaguje na apel Agnieszki Holland
Reżyser filmu "Komornik", Feliks Falk, odpowiedział Agnieszce Holland na jej wystąpienie z gali 51. FPFF w Gdyni z 26 września. Artystka wyraziła solidarność z izraelskimi twórcami dokumentu "NAZA", którzy opowiedzieli o działaniach wojennych w Gazie. Filmowiec uznał jej zachowanie za "obrzydliwe".ZionOfel
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Komentarze (54)
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@petarded: „Jeden rabin powie tak, drugi rabin powie nie”
Jakoś nie wyobrażam sobie, żeby pod koniec wojny, kolega mojego dziadka w towarzystwie powiedział "Oj daj spokój. Te wszystkie morderstwa to jedna wielka bujda. SS są ok."
Trudno sobie teraz chyba strzelić bardziej w stopę.
No wiadomo napisane że zbrodniarz to zbrodniarz to juz popieranie Hamasu.
@Wilk_i_Zajac: Co chwila w necie piszą że jak podczas wojny Hans przychodził do wsi to rozdawał cukierki a bauer na robotach to nawet namiot pozwolił rozłożyć
Skąd pomysł, że pokazywanie prawdy ma stanowić jakąś wartość dla izraelskiego społeczeństwa?
"Nic przeciw państwu". Wiecie czego dotyczy to hasło?
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