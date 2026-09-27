Firmy ignorują skargi konsumentów. Reagują dopiero po burzy w internecie
Zdaniem aż 66 proc. firmy częściej reagują na problem dopiero wtedy, gdy klient opisze go publicznie w internecie. Wcześniej kompletnie skargi ignorują, a później są zaskoczone skalą negatywnych reakcji.Kolekcjoner_dusz
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Komentarze (12)
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@CherryJerry: Tylko później nie ma już zazwyczaj informacji, czy sprawa została załatwiona.
To, co się na wykopie ukaże, to jest zapewne tylko niewielki procent spraw konsument vs. firma - wykop, wbrew pozorom nie jest już tak rozpoznawalny jak kiedyś, więc rozkręcenie afery nie
Powiedzmy sobie szczerze - ustawienie komunikacji tak, aby konsument miał problem z przebiciem się ze swoją sprawą to celowe działanie (lub skrajna niekompetencja - nie wiadomo co gorsze). Tak czy inaczej takie firmy należy OSRAĆ!
Ja teraz mam 2 reklamacje w toku i po
w polityce to samo