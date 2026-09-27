Najpierw nikt się nie chce podpisywać pod informacjami wysyłanymi do klienta (nikt do kogo da się dodzwonić), albo przesyłają wszystko mailem i za każdym razem ktoś inny odpowiada...



Powiedzmy sobie szczerze - ustawienie komunikacji tak, aby konsument miał problem z przebiciem się ze swoją sprawą to celowe działanie (lub skrajna niekompetencja - nie wiadomo co gorsze). Tak czy inaczej takie firmy należy OSRAĆ!



Ja teraz mam 2 reklamacje w toku i po Pokaż całość