PRL. Przychodzi facet do polmozbytu i chce zamówić Fiata 126p.

- Tak, proszę bardzo, czerwony, proszę wpłacić pieniądze, odbiór za 10 lat.

- No dobrze - mówi szczęśliwi klient - ale za 10 lat rano czy popołudniu?

- Panie! Coś pan, będzie pan czekał 10 lat i nie jest panu obojętne czy rano czy popołudniu?

- Nie, dla mnie to ważne. Więc kiedy mogę odebrać ten samochód - rano czy popołudniu?

- A dlaczego jest to dla Pokaż całość