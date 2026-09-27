Skierowanie "cito", operacja w 2035 roku. Pacjentka ma 3214. miejsce
52-letnia pacjentka z otwartym złamaniem ręki dostała pilne skierowanie na rekonstrukcję palców. "Głos Wielkopolski" podał, że wyznaczono jej 1 października 2035 r., a szpital i NFZ nie odpowiedziały redakcji.Palinek
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Komentarze (53)
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Komentarz usunięty przez moderatora
Ten sam problem co z SORami - zapaść systemu ochrony zdrowia sprawia że ludzie idą na SOR z każdą sprawą, bo tylko tam mają szansę zobaczyć lekarza w ciągu kilku godzin a nie miesięcy. Podobnie ze skierowaniami - lekarz domyślnie wystawia "pilne", bo inaczej pacjent nigdy sie nie doczeka. Tylko że jak każdy ma "pilne" to w praktyce nikt nie ma.
sporo choruje, może 1 na 10 mam cito
- Tak, proszę bardzo, czerwony, proszę wpłacić pieniądze, odbiór za 10 lat.
- No dobrze - mówi szczęśliwi klient - ale za 10 lat rano czy popołudniu?
- Panie! Coś pan, będzie pan czekał 10 lat i nie jest panu obojętne czy rano czy popołudniu?
- Nie, dla mnie to ważne. Więc kiedy mogę odebrać ten samochód - rano czy popołudniu?
- A dlaczego jest to dla
Uśmiechu proszę pani uśmiechu! Niech ktoś jej da princepolo to może humor się poprawi