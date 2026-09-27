170 tys. kontra 12,9 tys. zł pensji lekarzy. "Nie karzcie lekarzy bez walizki"
Między 621,5 tys. zł a 934,9 tys. zł za sześć miesięcy miało zarobić 10 lekarzy szpitala w Lublinie. - Takie liczby robią wrażenie i opinia publiczna ma prawo o nich wiedzieć. Ale jest druga liczba, o której mówi się znacznie rzadziej - podkreśla Grażyna Cebula-Kubat.Kolekcjoner_dusz
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Komentarze (36)
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Manipulacja. Jedynie około 15% specjalistów pracuje na etacie. Reszta pracuje na kontrakcie.
@ly000: tak. a czego oczekujesz po środowisku lekarskim?
@ObywateliJegoPies: a co się tak ograniczasz? niech nie będzie raka i wojen
@Dadas77: lekarz też
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W Lublinie pracuje w szpitalach ok. 4 000 lekarzy. Piszesz o 10 osobach.
Może podaj ile zarabiają pozostali?
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