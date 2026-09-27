Zdjęcie jest z 1933 i nie są to biskupi. Ale różnica!

Ja tam botem nie jestem, więc spytam: kiedy Watykan ekskomunikował i obłożył klątwą wszystkich członków NSDAP?

Kiedy zrobił to z księdzem Tiso, który zaatakował Polskę?

A kiedy z biskupem Stepinacem, odpowiedzialnym za obóz zagłady Jasenovac? A nie, czekaj, Stepinaca beatyfikował. Ups!