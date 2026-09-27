Anatomia cyfrowego kłamstwa. Jak boty manipulują historią na Facebooku
Jako historyk demaskuję popularne fałszywe zdjęcie z sieci (rzekomi biskupi przysięgający wierność Hitlerowi). Dlaczego złość to waluta social media i jak nie dać się złapać w pułapkę dezinformacji. Krótka lekcja cyfrowej higieny poparta twardymi faktami.BeniaminG
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 42
- Odpowiedz
Komentarze (42)
najlepsze
Treść została ukryta...
Treść została ukryta...
Ja tam botem nie jestem, więc spytam: kiedy Watykan ekskomunikował i obłożył klątwą wszystkich członków NSDAP?
Kiedy zrobił to z księdzem Tiso, który zaatakował Polskę?
A kiedy z biskupem Stepinacem, odpowiedzialnym za obóz zagłady Jasenovac? A nie, czekaj, Stepinaca beatyfikował. Ups!
@Sklep_z_zywnoscia_uzywana: To rosja, która odkąd tylko powstał internet pompuje ogromne środki w skłócanie narodów w EU. Teraz to już nawet się nie kryją i takie brałny z kontami z moskwy wspierane przez szczujnie z moskwy i boty z Azji piorą w beretach zidiocałego społeczeństwa na pełnej.
Treść została ukryta...
20 lat temu media nakręciły kłamstwo "Rydzyk ma maybacha" i do dziś ludzie w to wierzą
mordo idź do lekarza, zrób se jakieś badanie czy coś