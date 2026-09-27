40 lat temu Cliff Burton, basista Metalliki, zginął w wypadku w Szwecji
Cliff Burton zginął 27 września 1986 roku w wypadku autokaru podczas trasy koncertowej w Szwecji, gdy wypadł przez okno pojazdu i został nim przygnieciony. Miał 24 lata. W tej trasie zespół promował album "Master of Puppets".Trojden
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Komentarze (28)
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Komentarz usunięty przez autora
Ciężko przewidywać co wydałaby i jak wyglądałaby Metallika z Cliffem, czy byłby takim wirtuozem, na jakiego go przedstawiają w wyidealizowanych opowieściach.
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