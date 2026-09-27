Jason jest spoko, pasował najbardziej, zajebiście gra i dobre chórki robi, a potraktowali go najgorzej. Za to nie lubię Jamesa i Larsa jako ludzi, za charakter. Roba lubię, ale wolałbym go w Suicidalach i Infectious Grooves, tam pasował.

Ciężko przewidywać co wydałaby i jak wyglądałaby Metallika z Cliffem, czy byłby takim wirtuozem, na jakiego go przedstawiają w wyidealizowanych opowieściach.