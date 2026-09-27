Ponieważ praca osoby odpowiedzialnej za CGI kosztuje w uj kasy wynikającej z czasu, uj że mamy postęp technologiczny i szybciej się renderuje ale założenia musi opracować człowiek. Poza tym dzisiejsza publiczność jest mniej wymagająca niż ta 20 -30 lat temu i to jest główna przyczyna. Poza tym szybkie, krótkie sceny w dzisiejszych filmach nie potrzebują wyrafinowanej grafiki gdyż bazują na tym, że widz i tak nie zobaczy szczegółów.