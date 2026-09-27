McDonaldyzacja Kina. Czemu obecnego CGI nie da się oglądać?
W końcu ktoś wytłumaczył mi słowami to co czułem podskórnie a nie umiałem nazwać.Epikur
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W końcu ktoś wytłumaczył mi słowami to co czułem podskórnie a nie umiałem nazwać.Epikur
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Komentarze (79)
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Jeden: śmierdzi, wygląda jakby było nasrane na magazynie.
Ludzie przychodzą bo BLISKO.
Utargu są.
drugi: trzeba kawałek dojechać, nie wszędzie jest, ale zawsze czysto, może trochę drożej.
Jak Lidl!
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I tu jest problem. To się po prostu nadal świetnie sprzedaje.
@sebasan: IMO to był po prostu efekt świeżości. Jak ktoś zrobił dobre CGI to było to cenione, bo była to nowość
https://www.reddit.com/r/vintagecgi/comments/1ohbcf9/the_helicopter_scene_from_golgo_13_the/
Strzelam w ciemno outsourcing do indii