Chińskie modele AI zyskują na popularności na świecie- zaniepokojenie w USA
Chińskie modele sztucznej inteligencji przeszły od stosunkowo niewielkiego udziału w rynku do pozycji dominującej na dwóch kluczowych platformach dla programistów. Są one niezwykle opłacalne w porównaniu z większością modeli opracowanych przez amerykańskie laboratoria ...[EN]ssakul
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Komentarze (54)
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kali kraść dobrze, kalemu ukraść, oj, to niedobra jest
@f9JXBEArQ2H4TKl: spokojnie, zaraz się dowiemy, że chińskie modele są niebezpieczne i po kolei rządy na pasku amerykanów będą je banować.
@pyroxar: Ale nikt już nie używa 4.5. I co to w ogóle znaczy "claude 4,6" jak pod tym mogą się kryć 3 różne modele? Opus to jednak dziś klasa sama dla siebie. Astra też w sumie go dogoniła, a jak chcesz tanio to słabsze modele od GPT wypadają bardzo korzystnie.
Chińskie niby są spoko, ale ta różnica sprawia że później siedzisz z botem
(Kapitalistyczny w sensie nieingerowania w sposób jaki obywatele gospodarują swoim kapitałem w skład którego wchodzą takie walory jak czas, siła, rozum, środki finansowe i itp).
@NieZnamLoginu1234: Dokładniej rzecz biorąc mają coś co sami nazywają "Chińską drogą rozwoju".