Czy ciemne chłopstwo w komentarzach wyciągneło już "mondre" wnioski z tego wykresu podwarzając ustalenia politechniki i fizyków atmosfery którzy som w spisku? XD Te naukowce miastowe to sie nie znajom na tej fizyce, a tu czarno na białym każdy chłop przeca widzi że spadajom plamy. Chłop widział wykres, obejrzał filmik na youtube, chłop sięnie da nabrać na tę ekościemę!! XD



A na poważnie dla ludzi wykształconych:



Całkowita irradiancja słoneczna (TSI) w trakcie Pokaż całość