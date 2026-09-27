Drugi okres w 2026 roku bez plam słonecznych
Na Słońcu znów pojawił się dzień bez plam to drugi taki przypadek w 2026 r. (po lutym) i wyraźny znak spadku aktywności po maksimum, które miało miejsce w październiku 2024 r. Aktywność plamotwórcza będzie powoli maleć do minimum wokół 2031 r., choć silne rozbłyski wciąż są możliwe.Korda
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Komentarze (33)
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A na poważnie dla ludzi wykształconych:
Całkowita irradiancja słoneczna (TSI) w trakcie
A po Hail Mary zaczynam się obawiać że to jednak wina astrofagów ( ͡° ͜ʖ ͡°)
@dzem_z_rzodkiewki: fag to pożerać a a astro to gwiazda czyli POŻERACZE GWIAZD?