Starosta z PiS pojechał z uczniami do Chin. Zapłacił, gdy wybuchła afera
Starosta sokólski Piotr Rećko (PiS) i dwóch członków zarządu powiatu pojechali z 17 uczniami na 11-dniową wycieczkę do Chin, opłaconą przez powiatową spółkę. Za siebie zapłacili dopiero po wybuchu afery i tylko za bilety lotnicze wynika z przelewów, które przeanalizowała WP.WirtualnaPolska
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Komentarze (22)
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https://wykop.pl/link/8020315/starosta-z-pis-pojechal-z-uczniami-do-chin-zaplacil-gdy-wybuchla-afera-i-tylk
Starosta z PiS pojechał z uczniami do Chin. Zapłacił, gdy wybuchła afera, i tylk