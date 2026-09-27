Setki CV i nic. 94% młodych IT widzi ścianę
To problem, z którym zagają się setki osób, które trafiają na rynek pracy. Chodzi o młodych informatyków, którzy chcą znaleźć zatrudnienie. Z jednej strony pracodawcy szukają juniorów, a z drugiej strony, w dużej części wymagają od nich doświadczenia, którego nie mieli gdzie zdobyć. Konsekwencje takFXMAG
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Komentarze (180)
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@wcaleniepchamsiewmultikonto: xD Może kilka lat temu. Teraz masz HR -> seria pytań jak na kartkówce -> live coding -> być może 2 część live coding -> rozmowa techniczna (rychło w czas karwasz mać) -> decyzja
@OsobaSnusiarska: zawsze tak było, w 2004 kiedy kończyłem studia to większość firm rekrutowała w taki sposób. Później był wielki boom IT, powstawało mnóstwo firm gdzie te procesy były dużo luźniejsze, a teraz widać powrót do tych
W każdym zawodzie
Tam to programista wybierał pracodawcę, kręcił nosem i był panem sytuacji.
Na wykopie bylo widać jakie wywalone w kosmos mają peogramisci ego.
Eldorado się skończyło i wielki płacz
W tej chwili to samo przerabia lotnictwo, tylko szkolenia 20 razy droższe, ale produkcja nowych lotników idzie pełną parą, a później zderzenie ze ścianą przy szukaniu pracy.
Wszystkie osoby z dużych firm które znam mówią dokładnie to samo - wstrzymali przyjmowanie juniorów, przestali robić praktyki, w ogóle drastycznie ograniczyli jakąkolwiek działalność związaną z pozyskiwaniem juniorów. Za to na pełnej prędkości idą w narzędzia AI
@Zwytkly: Tak brzmi generalnie wypowiedź każdego przegrywa patrzącego z góry na innych i uważającego się za ''wielkiego'' programistę nie do zastąpienia którego na pstryknięcie tak właściwie zastępują AI albo Hindusi ( ͡° ͜ʖ ͡°) Niesamowite jest to, że ci ludzie się zachowują jakby ledwo wiązali koniec z końcem a ich najlepszym argumentem
@del855: i po to zawód lekarza ma swoje lobby i uprawnienia państwowe żeby bigtechy mogły ich cmoknąc (⌐ ͡■ ͜ʖ ͡■)