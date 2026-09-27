Ja się dziwię że ktoś się teraz pcha na informatykę, studia relatywnie trudne, homeopatyczna ilość ofert na juniorów. Na koniec brak szacunku do zawodu jak i wątpliwa stabilność pracy (często jest się zasobem B2B) i można się pozbyć takiego delikwenta jak drukarkę czy krzesło a nawet łatwiej. Nie wspomnę już o legendarnych 6 etapowych rekrutacjach i background checku do 4 stanowisk wstecz jakby ktoś był zatrudniany conajmniej do interpolu albo CIA. A Pokaż całość