Hity

tygodnia

Liczba miejsc na PRYWATNE kierunki lekarskie w 2026 też organiczona
Liczba miejsc na PRYWATNE kierunki lekarskie w 2026 też organiczona
3198
Zwyzywała rzeczniczkę praw dziecka. Chwilę później odebrano jej dzieci.
Zwyzywała rzeczniczkę praw dziecka. Chwilę później odebrano jej dzieci.
3296
Obrzydliwe zachowanie Cezarego Kuleszy
Obrzydliwe zachowanie Cezarego Kuleszy
2942
Lekarz pracował 55 godzin na dobę - Inny w miesiąc zarobił 405 tys. zł
Lekarz pracował 55 godzin na dobę - Inny w miesiąc zarobił 405 tys. zł
2856
Atak w klasztorze. Pięć osób rannych, wśród nich księża
Atak w klasztorze. Pięć osób rannych, wśród nich księża
2543

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