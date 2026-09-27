Rząd znów nie dotrzymał słowa. Podwyżka abonamentu RTV i kary ponad 1000 zł
Likwidację abonamentu RTV można dopisać do długiej listy niespełnionych obietnic przez koalicję rządową. Zamiast zniesienia daniny będzie jej podwyżka. Polacy od 2027 roku zapłacą więcej i będą narażeni na wyższe kary. Jedną z partii, która zapewniała, że gdy dojdzie do władzy, to zniesie abonamentFXMAG
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Komentarze (87)
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Edit: @KingaM: Ale kręcisz salto. Znalezisko jest o planach rządowych, a nie o przedwyborczych bajerach.
NieRząd znów nie dotrzymał słowa. Podwyżka abonamentu RTV i kary ponad 1000 zł
bo niby, kiedy dotrzymywał
tusk juz w 2008 robił wam "cóż szkodzi obiecać"
xD
https://superbiz.se.pl/wiadomosci/koniec-abonamentu-rtv-oficjalnie-rzad-tuska-likwiduje-uciazliwa-oplate-aa-nHZU-dizH-8sZq.html
@merciless85: Kiedyś też nie dotrzymywał ale przynajmniej przepraszał XD