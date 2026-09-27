Ktoś się czegoś innego spodziewał po rudym? Przecież on prawdę powiedział jak sie kiedyś pomylił, ale jednak z inteligencją w Polsce i z logicznym myśleniem ma spora część społeczeństwa problem. Stworzyli w nich przeświadczenie, że są również intelektualną "elitą", bo na nich głosują i rządzący mogą im srac do mordy obietnicami, których nie spełnią, a te ameby jeszcze im k---a za to podziękują xD o kradzieżach, zlodziejstwie i doprowadzaniu kraju do ruiny Pokaż całość